Aangepaste openingstijden gemeentehuis en Bestwijzer

Het gemeentehuis, de gemeentewerf en Bestwijzer hebben in juli en augustus aangepaste openingstijden. Zo sluiten de locaties op donderdag 9 juli eerder vanwege een personeelsactiviteit en gelden er veranderingen tijdens de bouwvakvakantie.

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Op donderdag 9 juli sluiten het gemeentehuis, de gemeentewerf en Bestwijzer eerder dan normaal. Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn vanaf twee uur ’s middags gesloten. Bestwijzer sluit een uur later, om drie uur. De milieustraat blijft zoals gebruikelijk op donderdag helemaal dicht.

Tijdens de bouwvakvakantie, die loopt van maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus, zijn er opnieuw aangepaste openingstijden. Bestwijzer sluit in deze periode elke middag om één uur. Het gemeentehuis blijft op de meeste dagen normaal geopend, maar sluit op de drie maandagen in de bouwvakvakantie al om vijf uur in plaats van zeven uur.

Deze wijzigingen in openingstijden kunnen van invloed zijn op bezoekers die normaal gesproken aan het einde van de dag langs willen gaan. Houd hier rekening mee bij het plannen van een bezoek.