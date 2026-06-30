Gratis workshops voor 65-plussers in Best

Op 24 augustus start in Best het programma 'Tijd van je Leven' voor 65-plussers. Het initiatief richt zich op nieuwe ontmoetingen en creativiteit. De kennismakingsdag vindt plaats in de Protestantse Kerk en deelname is gratis.

Gevonden voor jou

Het programma 'Tijd van je Leven' biedt inwoners van 65 jaar en ouder de kans om samen kunst en cultuur te beleven. Tijdens de ontmoetingsdag op 24 augustus maken deelnemers kennis met kunstenaars en andere deelnemers. Ook zijn er optredens met theater en muziek en een uitleg over het programma.

De kennismakingsdag wordt gehouden van tien uur ’s ochtends tot half vier ’s middags in de Protestantse Kerk aan de Koningin Julianaweg-Zuid in Best. Bezoekers kunnen ontdekken of ze willen deelnemen aan de gratis workshops die vanaf 31 augustus starten bij Kadans.

Samen creatief bezig zijn

Het programma biedt diverse activiteiten, zoals muziek, dans, drama en creatieve opdrachten. Hierdoor ontstaan nieuwe contacten en kunnen deelnemers hun talenten ontdekken of opnieuw gebruiken. Wie wil, kan ook persoonlijke begeleiding krijgen dankzij samenwerking met organisaties zoals LEVgroep, Lumens en Tuurlijk Best.

Aanmelden voor de ontmoetingsdag kan tot 17 augustus via de website van Tuurlijk Best. Deelname aan zowel de ontmoetingsdag als de workshops is gratis.