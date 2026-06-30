Gemert-Bakel doet mee aan NK Tegelwippen

Gemert-Bakel neemt deel aan het NK Tegelwippen en gaat de strijd aan met vier andere Brabantse gemeenten. Tot 31 oktober proberen inwoners zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. Actiedagen in Gemert en Bakel moeten hierbij helpen.

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De gemeente Gemert-Bakel strijdt in de poule Brabantse Peeldorpen tegen Asten, Deurne, Laarbeek en Someren. Het doel is om zoveel mogelijk tegels te wippen en te vervangen door groen. Daarmee wordt niet alleen de gemeente groener, maar helpt het ook bij het winnen van het NK Tegelwippen.

Om inwoners te stimuleren mee te doen, organiseert de gemeente drie actiedagen. Op woensdag 1 en zaterdag 4 juli kunnen inwoners in Gemert bij de gemeentewerf tussen tien uur ’s ochtends en twee uur ’s middags een tegel inleveren en een plantje terugkrijgen. In Bakel wordt op woensdag 8 juli hetzelfde gedaan op het St. Wilbertsplein, ook van tien tot twee uur. Per persoon is er een maximum van vijf plantjes.

Het NK Tegelwippen draait om het vergroenen van tuinen, straten en terreinen. Inwoners kunnen tegels vervangen in hun voor- of achtertuin of een geveltuin aanleggen. Ook bedrijven, scholen en verenigingen worden aangemoedigd om mee te doen. De gewipte tegels kunnen worden aangemeld via de website van het NK Tegelwippen. Een foto van de situatie vóór het wippen is hierbij verplicht.

Meer groen heeft voordelen: het helpt tegen wateroverlast, zorgt voor verkoeling tijdens warme dagen en maakt de leefomgeving prettiger. Gemert-Bakel hoopt dat zoveel mogelijk inwoners de uitdaging aangaan. Elke tegel telt mee, zowel voor de tegelstand als voor een groener Brabant.

De actuele tussenstand van het NK Tegelwippen is te bekijken op de officiële website. Tot 31 oktober is er nog tijd om tegels te wippen en Gemert-Bakel naar de overwinning te helpen.