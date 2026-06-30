Subsidie voor ideeën die bewegen en ontmoeten stimuleren

Inwoners van Gemert-Bakel kunnen subsidie aanvragen voor ideeën die bewegen, ontmoeten en sporten bevorderen. Het gaat bijvoorbeeld om een sportdag, beweegroute of ontmoetingsplek.

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De gemeente Gemert-Bakel biedt inwoners financiële steun voor initiatieven die de leefbaarheid vergroten. Het doel is om mensen meer in beweging te krijgen, sociale contacten te bevorderen en kinderen te stimuleren om te sporten en spelen. De kosten van deze ideeën worden deels vergoed via een subsidieregeling.

De regeling is beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente, maar richt zich vooral op organisaties zoals scholen, sportverenigingen, buurtverenigingen, seniorenclubs en zorg- en welzijnsinstanties. Ook multifunctionele accommodaties, BSO's (buitenschoolse opvang), jongerenwerkers en dorpsondersteuners kunnen hiervan gebruikmaken.

Wat voor initiatieven?

Voorbeelden van initiatieven die in aanmerking komen zijn een sportdag voor kinderen, een beweegactiviteit voor ouderen, een speelvoorziening in de buurt of een wandelroute door het dorp. Het uitgangspunt is dat het idee bijdraagt aan een gezondere en sociale leefomgeving.

Met de subsidieregeling wil de gemeente inwoners stimuleren om hun plannen daadwerkelijk uit te voeren. Het is belangrijk dat iedereen actief kan deelnemen aan de samenleving en gezond kan leven. Door financiële steun te bieden, komen goede ideeën sneller van de grond.

Meer informatie over de subsidieregeling en het aanvragen ervan is te vinden op de webpagina van de gemeente Gemert-Bakel.