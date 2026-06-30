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Jumbo roept rundergehakt terug om salmonella

Vandaag om 19:40
Jumbo hoofdkantoor in Veghel
Jumbo hoofdkantoor in Veghel

Supermarktketen Jumbo roept rundergehakt van het merk Lezziz terug. Mogelijk is er een salmonellabacterie aanwezig in het vlees. Jumbo roept op het vlees niet te eten.

Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

Het gaat specifiek om Lezziz Rundergehakt Halal, in een verpakking van 500 gram met een houdbaarheidsdatum van 06-07-2026. Salmonella kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid, vooral voor zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Klanten die het product gekocht hebben, kunnen het terugbrengen naar een filiaal van Jumbo. Zij krijgen dan het aankoopbedrag terug.

Eerder op dinsdag riep ook de DekaMarkt al rundergehakt van een halalmerk terug. Hier gaat het om het merk Wahid, ook met een verpakking van 500 gram, met de houdbaarheidsdatum 04-07-2026.

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