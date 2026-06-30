Politiebusje rijdt voetganger aan op vluchtstrook A50 bij Schaijk

Een voetganger is dinsdagavond rond half zeven aangereden door een politiebusje op de vluchtstrook van de A50 bij Schaijk. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Op het moment dat het ongeluk gebeurde, stond er file op de A50. De politie reed over de vluchtstrook, omdat ze een verdachte vervoerde. Wanneer de politie een verdachte in de auto heeft, mag ze met gepaste snelheid de vluchtstrook gebruiken.

Waarom het slachtoffer op de vluchtstrook liep, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar wat er misging. Daarvoor wordt onder meer gekeken of de politie te hard reed.

De inzittenden van de politiebus bleven ongedeerd. De verdachte is naar een cellencomplex gebracht.