Livio Cicero nieuwe spits van Helmond Sport

Helmond Sport heeft de 20-jarige Livio Cicero aangetrokken als nieuwe spits. Hij komt over van Jong KV Mechelen en tekent een contract tot medio 2028. Cicero scoorde afgelopen seizoen twintig keer in 28 wedstrijden onder trainer Frédéric Frans.

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De Brabantse club heeft haar aanvalslinie versterkt met de jonge Belgische spits Livio Cicero. Hij komt uit de jeugdopleidingen van KRC Genk en Lommel SK en speelde sinds 2024 voor Jong KV Mechelen. Helmond Sport heeft hem vastgelegd tot de zomer van 2028.

Afgelopen seizoen bewees Cicero zijn waarde in België. Hij scoorde twintig keer in 28 wedstrijden onder leiding van Frédéric Frans, die nu hoofdtrainer is bij Helmond Sport. De rechtsbenige centrumspits kan naast zijn rol in de punt van de aanval ook als aanvallende middenvelder uit de voeten.

Voortzetting van samenwerking

De komst van Cicero betekent een hernieuwde samenwerking met Frans, die hem al onder zijn hoede had bij Jong KV Mechelen. Technisch manager Dirk Jan Derksen is enthousiast over de versterking en verwacht dat de aanvaller een belangrijke rol gaat spelen in het komende seizoen.

Livio Cicero zelf kijkt uit naar zijn tijd bij Helmond Sport. Hij zegt blij te zijn met zijn overstap en kan niet wachten om voor de club te spelen en kennis te maken met de supporters. Het doel is om samen een succesvol seizoen neer te zetten.

Helmond Sport hoopt met deze nieuwe spits haar aanvalskracht te vergroten en een goede basis te leggen voor het komende voetbaljaar.