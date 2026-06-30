Drie TU/e-projecten ontvangen subsidie voor innovatie

Drie onderzoekers van de TU Eindhoven hebben elk 150.000 euro subsidie gekregen om hun baanbrekende onderzoek verder te ontwikkelen. Het gaat om projecten gericht op slimme gebouwgevels, lokale immunotherapie en energieopslag. De subsidie, afkomstig van de Europese Onderzoeksraad, helpt de stap van laboratorium naar praktische toepassing te versnellen.

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Hoogleraren Bas Overvelde, Willem Mulder en Antoni Forner-Cuenca ontvangen de subsidie, ook wel ERC Proof of Concept Grant genoemd. Deze subsidie ondersteunt onderzoekers bij het verkennen van het maatschappelijke en commerciële potentieel van hun werk. Het bedrag wordt gebruikt om innovatieve prototypes te verbeteren en nieuwe technologieën verder te testen.

Overvelde richt zich met het project FlowFacade op slimme gebouwgevels die passieve schaduw bieden door middel van zachte robotica en pneumatische schakelingen. Dit systeem werkt zonder elektronica en maakt gebruik van thermopneumatische technologie. Een bestaand prototype wordt verder ontwikkeld en getest op openbare locaties, wat kan leiden tot een nieuwe definitie van slimme architectuur.

Innovatie in immunotherapie

Het LOCAL-CAR-project van Mulder biedt een nieuwe aanpak voor de behandeling van buikvlieskanker door middel van een injecteerbaar hydrogel-platform. Dit systeem levert mRNA direct aan immuuncellen bij de tumor, waardoor bijwerkingen worden beperkt en een gerichte immuunrespons ontstaat. Het team test de technologie nu in modellen voor eierstokkanker en werkt aan verdere optimalisatie.

Efficiëntie in energieopslag

Forner-Cuenca’s PhaseUP-project richt zich op het verbeteren van redoxflowbatterijen, een technologie voor grootschalige energieopslag. Door innovatieve elektroden en slimme batterijontwerpen te combineren, wil zijn team de efficiëntie verhogen en de kosten verlagen. Dit kan de weg vrijmaken voor een nieuwe generatie duurzame energieoplossingen.

De drie Brabantse projecten zijn onderdeel van een bredere subsidieregeling van de Europese Unie, waarbij dit jaar 182 onderzoekers in Europa een Proof of Concept Grant ontvingen. In Nederland ging de subsidie naar 27 projecten, waaronder die van de TU Eindhoven. De regeling maakt deel uit van het Horizon Europe-programma voor onderzoek en innovatie.