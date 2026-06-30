Koeien met brandwonden en veel schade door stalbrand Mariahout

In een grote stal met koeien en kalveren aan de straat Bosven in Mariahout is dinsdagavond een grote brand uitgebroken. Een aantal koeien is op de vlucht geslagen en sommigen hebben brandwonden opgelopen.

De koeien en kalfjes worden bij elkaar gedreven door agenten en buurtbewoners. Het is niet bekend of er nog dieren binnen zijn en of er dieren zijn overleden. Er is een veearts aanwezig.

Twee stallen zijn flink beschadigd geraakt. De brandweer heeft de brand geblust. Ook is er iemand in een ambulance nagekeken.