FC Eindhoven wint eerste oefenduel met 3-1

FC Eindhoven heeft dinsdagavond vv UNA met 3-1 verslagen in een oefenwedstrijd. De ploeg van trainer Jan Poortvliet kwam in het Jan Louwers Stadion eerst op achterstand, maar wist na rust de wedstrijd te keren. Thijs Muller scoorde twee keer en Milan Hoek maakte de derde treffer. Het duel markeerde de start van de voorbereiding voor het nieuwe seizoen.

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De wedstrijd begon met een gelijk opgaande strijd, waarbij balverlies op het middenveld een belangrijke rol speelde. FC Eindhoven kreeg wel enkele kansen, waaronder een kopbal van Mika de Jonge na een hoekschop van Joep Koppert, maar wist deze niet te verzilveren.

Het was uiteindelijk vv UNA dat na 26 minuten de score opende. Een onverwacht schot zorgde ervoor dat doelman Jort Borgmans gepasseerd werd. Ondanks aanvallende pogingen van Eindhoven bleef het bij 0-1 tot aan de rust.

Ommekeer na rust

In de tweede helft trad FC Eindhoven aan met een bijna compleet nieuw elftal. Het spelbeeld bleef aanvankelijk rommelig, maar na bijna een uur spelen bracht Thijs Muller de gelijkmaker op het bord met een beheerst schot in de rechteronderhoek.

Het team bleef druk zetten en wist in het laatste kwartier de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken. Milan Hoek kopte raak na een pass van Niek Munsters vanaf de achterlijn, en vlak voor tijd profiteerde Muller nog een keer van UNA's slordige verdediging. Zijn schot werd onderweg van richting veranderd, wat de eindstand op 3-1 bracht.

Volgende oefenwedstrijd

FC Eindhoven opent de voorbereiding hiermee met een overwinning. De volgende oefenwedstrijd staat gepland voor zaterdag 4 juli, tegen De Treffers op Sportpark Zuid in Groesbeek. Het duel begint om twaalf uur ’s middags.