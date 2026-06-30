FC Eindhoven wint eerste oefenwedstrijd met 3-1

FC Eindhoven heeft dinsdagavond vv UNA verslagen in de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding. In het Jan Louwers Stadion werd het 3-1 dankzij twee doelpunten van Thijs Muller en één van Milan Hoek. De ploeg van trainer Jan Poortvliet kwam in de eerste helft op achterstand, maar draaide de wedstrijd na rust om.

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De wedstrijd begon met een gelijk opgaande strijd waarin beide teams moeite hadden om kansen te creëren. Nieuwkomer Bram Rovers testte UNA-doelman Roel van Zutphen vroeg in de wedstrijd, maar zijn schot werd goed gepareerd. Mika de Jonge kreeg een kans uit een hoekschop, maar kopte net naast.

VV UNA opende de score in de 26e minuut. Een onverwacht schot belandde achter doelman Jort Borgmans, waardoor FC Eindhoven met een achterstand de rust inging. Ondanks enkele gevaarlijke aanvallen wist de ploeg deze achterstand voor de pauze niet goed te maken.

Omkering na de rust

Na de rust trad FC Eindhoven aan met een bijna volledig nieuw elftal, wat aanvankelijk geen grote verandering in het spelbeeld opleverde. Na een uur spelen bracht Thijs Muller de stand echter gelijk met een beheerst schot in de rechteronderhoek.

In het laatste kwartier trok FC Eindhoven de overwinning naar zich toe. Milan Hoek kopte de bal binnen na een pass van Niek Munsters, waarmee de 2-1 op het scorebord stond. Kort voor het einde onderschepte Muller een bal, waarna zijn schot via een verdediger in het doel belandde: 3-1.

De volgende oefenwedstrijd van FC Eindhoven is zaterdag 4 juli tegen De Treffers. Het duel vindt plaats op Sportpark Zuid in Groesbeek en begint om twaalf uur ’s middags.