Feestelijke opening Samenspeelplek De Brink in Oudenbosch

Op woensdag 8 juli wordt in Oudenbosch de nieuwe Samenspeelplek De Brink feestelijk geopend. Van half twee tot vijf uur zijn buurtbewoners en betrokkenen welkom om samen activiteiten te beleven. De middag is gratis toegankelijk en heeft speciale aandacht voor rolstoelers.

Gevonden voor jou

De nieuwe Samenspeelplek De Brink wordt feestelijk in gebruik genomen met een gevarieerd programma. Bezoekers kunnen onder andere deelnemen aan workshops en demonstraties van rolstoelsport, freerunning en BMX. De middag is georganiseerd met het oog op toegankelijkheid voor iedereen.

Halderberge Beweegt en Jongerenwerk verzorgen diverse activiteiten, terwijl het Wheelchair Skillsteam een demonstratie geeft van sporten voor mensen in een rolstoel. Freerunvereniging De Cobra’s laat bezoekers kennismaken met freerunning, en Europees kampioen BMX Sietse van Berkel geeft een show en workshop.

GGD geeft tips

Ook de GGD is aanwezig om kinderen te leren hoe ze na het buitenspelen hun handen goed kunnen wassen. Met een speciale test kunnen ze hun handwasvaardigheden verbeteren, samen met hun favoriete knuffelbeer of pop.

De feestelijke opening vindt plaats op woensdag 8 juli van 13.30 tot 17.00 uur. Iedereen is welkom om deze bijzondere plek in Oudenbosch te ontdekken en samen te genieten van een middag vol sport en spel.