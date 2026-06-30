Gemeenteraad Rucphen beslist over Perspectievennota 2027

De gemeenteraad van Rucphen besluit op woensdag 8 juli over de Perspectievennota 2027. Het document schetst de financiële ontwikkeling van de gemeente en geeft richting aan de begroting voor volgend jaar.

Gevonden voor jou

Tijdens een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis bespreekt de gemeenteraad de financiële toekomst. De Perspectievennota laat zien dat de financiële ruimte de komende jaren onder druk staat. Dit vraagt om keuzes om ambities, voorzieningen en middelen in balans te houden.

Met het besluit over de nota wordt een belangrijke stap gezet richting de begroting van 2027, die later dit jaar definitief wordt vastgesteld. De vergadering begint om half acht 's avonds en vindt plaats in het gemeentehuis aan de Binnentuin 1 in Rucphen.

Vergaderstukken online

De voorlopige agenda en bijbehorende documenten zijn online in te zien. Deze staan op de website van de gemeenteraad: rucphen.raadsinformatie.nl. Hier kunnen geïnteresseerden zich alvast voorbereiden op de vergadering.

Volg de vergadering live

Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadzaal. Ook is het mogelijk om de bijeenkomst live te volgen via Radio Rucphen. Meer informatie hierover staat op rucphenrtv.nl. Enkele dagen na afloop is de vergadering terug te luisteren via de website van de gemeenteraad.

De vergadering biedt inwoners ook de kans om in te spreken. Aanmelden hiervoor kan tot 24 uur voor de vergadering via de raadsgriffie.