Fietstocht Dodendraad: grensverhalen en historie

Op vrijdag 10 juli organiseert Gilde De Baronie een fietstocht langs de Dodendraad. De route van 64 kilometer start bij Speelbos Mastbos in Breda en voert langs historische plekken van de Eerste Wereldoorlog.

Gevonden voor jou

De Dodendraad was een elektrische grensversperring uit de Eerste Wereldoorlog, bedoeld om te voorkomen dat smokkelaars, spionnen en anderen vanuit België naar Nederland konden reizen. Tijdens deze fietstocht wordt stilgestaan bij de geschiedenis van deze barrière en de impact ervan.

De route brengt deelnemers langs Meersel-Dreef, Meerle en de Wortelkolonie. Vervolgens gaat de tocht via Zondereigen naar Baarle-Nassau. Onderweg wordt de grens tussen Nederland en België maar liefst vier keer overgestoken.

Vertrek in Breda

De fietstocht begint om tien uur ’s ochtends bij het Speelbos Mastbos aan de Bouvignedreef in Breda, tegenover Kasteel Bouvigne. Het evenement duurt tot vijf uur ’s middags en is geschikt voor ervaren fietsers vanwege de afstand van 64 kilometer.

Tijdens de tocht krijgen deelnemers uitleg over de historische betekenis van de route en de plekken die worden aangedaan. De organisatie is in handen van Gilde De Baronie, een groep vrijwilligers die zich richt op het delen van lokale geschiedenis en cultuur.