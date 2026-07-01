Voeren van watervogels zorgt voor overlast en ziektes

Brood en ander voedsel van mensen zijn schadelijk voor watervogels. Ook speciaal vogelvoer kan problemen veroorzaken. Voeren leidt bovendien tot vuil, ziektes en overlast.

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Veel mensen voeren (water)vogels, maar dit is slecht voor hun gezondheid. Brood en ander voedsel van mensen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor vogels. Zelfs vogelvoer uit de winkel kan negatieve effecten hebben.

Het voeren van vogels leidt vaak tot etensresten die in de omgeving achterblijven. Dit trekt ratten aan, wat zorgt voor overlast en verspreiding van ziektes. Daarnaast verzamelen vogels zich in grote aantallen op plekken waar wordt gevoerd, waardoor ziektes onder vogels sneller kunnen verspreiden.

Vogels vinden zelf voedsel

(Water)vogels zijn goed in staat om in de natuur hun eigen voedsel te vinden. Voor tuinvogels kunt u een natuurlijke tuin creëren met schuilplekken, vogelvriendelijke planten en schoon water. Dit biedt een veilige en gezonde omgeving waarin vogels zelf hun voedsel kunnen zoeken.

Vogelvriendelijke planten

Met de bessenkalender kunt u zien welke planten en bomen geschikt zijn om meer vogels naar uw tuin te trekken. Zo draagt u bij aan een gezonde leefomgeving voor vogels. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Vogelbescherming.