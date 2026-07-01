Schansstraat in Raamsdonk tijdelijk afgesloten op 7 juli

Een deel van de Schansstraat in Raamsdonk wordt op dinsdag 7 juli volledig afgesloten vanwege werkzaamheden aan het elektriciteitsnet. Enexis Netbeheer legt daar nieuwe kabels om het netwerk te versterken. Ook de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden in de omgeving worden tijdelijk beperkt.

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Op dinsdag 7 juli voert Enexis Netbeheer werkzaamheden uit aan het elektriciteitsnet in de Schansstraat, Luiten Ambachtstraat en Kadestraat. De nieuwe kabels zijn nodig om het netwerk klaar te maken voor de toenemende belasting door onder andere zonnepanelen en elektrische voertuigen.

De werkzaamheden vallen samen met de afsluiting van de Luiten Ambachtstraat, die sinds 7 mei al gaande is. Zo wil de gemeente voorkomen dat bewoners twee keer hinder ondervinden van omleidingen en verkeersproblemen. Tijdens de werkzaamheden is de Schansstraat ter hoogte van nummer 55 volledig afgesloten.

Beperkte bereikbaarheid

Door de afsluiting kunnen omwonenden tijdelijk minder goed hun straat bereiken, en parkeren is mogelijk niet of beperkt mogelijk. Om de hinder te beperken, zijn er maatregelen getroffen. Bewoners hebben hierover een brief ontvangen van Enexis.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de afvalinzameling. Containers moeten op de gebruikelijke ophaaldag buiten de afzetting worden geplaatst, zodat de inzameldienst toegang heeft.

Toekomstige verbeteringen

De extra kabels zijn een proactieve maatregel van Enexis om het elektriciteitsnet te versterken. Dit moet problemen voorkomen die kunnen ontstaan door de groeiende vraag naar energie in de wijk.

Vragen over de werkzaamheden kunnen worden gesteld aan Enexis. De contactgegevens en de naam van de uitvoerder zijn vermeld in de bewonersbrief.