Sinkhole zorgt opnieuw voor problemen in Breda

De Arenberglaan in Breda is opnieuw getroffen door een sinkhole. Maandagavond rond vijf uur ontstond een gat in het asfalt door een defect aan oude ondergrondse buizen. Buurtbewoners reageerden snel en hielden het verkeer in de gaten totdat de gemeente de straat afzette.

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Het zinkgat op de Arenberglaan is een gevolg van een kapot koppelstuk aan oude ondergrondse buizen. Door het warme weer werd het asfalt zwakker, waardoor de weg inzakte. Dit soort problemen is de afgelopen weken vaker voorgekomen in Breda, maar dat het in dezelfde straat meerdere keren gebeurt, is uitzonderlijk.

Buurtbewoners merkten het probleem op en namen actie. Om het gevaar voor het verkeer te benadrukken, plaatsten zij een kliko in het gat en waarschuwden zij automobilisten. Ondanks hun inspanningen bleef het verkeer langsrijden zonder vaart te minderen. Uiteindelijk zette de gemeente de straat af en konden voertuigen via een parallelweg hun route vervolgen.

Gemeente herstelt schade

Op dinsdag kwamen gemeentewerkers naar de Arenberglaan om het gat te dichten. Tijdens hun werkzaamheden werden zij verrast met koude versnaperingen van een buurtbewoonster, wat hen zichtbaar goed deed. Ondanks de eerdere acties van bewoners had iemand de afzetting verwijderd om met de auto door te rijden, wat gelukkig niet tot ongelukken leidde.

De weg is inmiddels hersteld, maar het incident benadrukt opnieuw de noodzaak van maatregelen tegen verouderde infrastructuur. De bewoners van de Haagse Beemden blijven alert en hopen dat er een structurele oplossing komt om dit soort problemen te voorkomen.