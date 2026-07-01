Wegafsluitingen tijdens Graverspektakel in Valkenswaard

In Valkenswaard worden zondag 5 juli wegen afgesloten vanwege het Graverspektakel. Het evenement vindt plaats in de wijk het Gegraaf en duurt van tien uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags.

Gevonden voor jou

Vanwege het Graverspektakel zijn meerdere straten in het Gegraaf tijdelijk niet toegankelijk voor verkeer. De afsluitingen gelden uitsluitend op zondag 5 juli en duren van tien uur ’s ochtends tot vijf uur in de middag.

Het gaat om de Kerstroosstraat, van huisnummer 2 tot 47, de Heggeroosstraat van nummer 11 tot 45 en de Venkelstraat vanaf nummer 2 tot de Heggeroosstraat. Deze straten zijn tijdens het evenement volledig afgesloten.

Evenement in de wijk

Het Graverspektakel is een jaarlijks evenement dat plaatsvindt in de wijk het Gegraaf in Valkenswaard. Door de afsluitingen wordt verkeer in de omgeving omgeleid. Bezoekers van het spektakel kunnen te voet de wijk bereiken.

De verkeersmaatregelen zijn bedoeld om de veiligheid tijdens het evenement te waarborgen en ervoor te zorgen dat bezoekers ongestoord kunnen genieten van de festiviteiten. Na vijf uur ’s middags worden de wegen weer vrijgegeven.