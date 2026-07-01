Nieuwe locatie Vraagwijzer geopend in Zundert

Vanaf 1 juli kunnen inwoners van Zundert terecht aan de Hofdreef 24 met vragen over hulp en ondersteuning. Hier is de nieuwe locatie van de Vraagwijzer geopend. Andere gemeentelijke diensten blijven bereikbaar op de bekende adressen, zoals het raadhuis en de milieustraat.

Gevonden voor jou

De Vraagwijzer biedt al jarenlang een laagdrempelige toegang voor inwoners met vragen over opvoeding, wonen, werk en inkomen. Medewerkers luisteren, denken mee en zorgen dat mensen weten hoe ze verder kunnen. Deze dienstverlening is gratis en vrijblijvend.

De nieuwe locatie aan de Hofdreef 24 bevindt zich op de hoek van Het Laar in Zundert, waar eerder een accountantskantoor was gevestigd. Naast de Vraagwijzer zullen ook andere sociale diensten, zoals het Centrum Jeugd en Gezin en Werkplein Hart van West-Brabant, hier hun plek krijgen. Het doel is om inwoners beter te ondersteunen door samenwerking.

Openingstijden en afspraken

De openingstijden blijven onveranderd. Op maandag en vrijdag is de Vraagwijzer van negen uur tot half één ’s middags geopend op afspraak. Op dinsdag, woensdag en donderdag kunnen inwoners zonder afspraak binnenlopen tijdens dezelfde tijden.

Voor wie zeker wil zijn van directe hulp, is het maken van een afspraak via www.vraagwijzerzundert.nl mogelijk. De locatie is duidelijk herkenbaar aan het beeldmerk op het gebouw.

Samenwerking voor betere hulp

De gemeente Zundert streeft naar betere ondersteuning door samenwerkingen te versterken. Vraagstukken in het sociaal domein worden steeds complexer en raken vaak meerdere onderwerpen, zoals geldzorgen in combinatie met eenzaamheid of werkloosheid. Door diensten samen te brengen op één plek, wil de gemeente inwoners sneller en effectiever helpen.