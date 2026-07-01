Essent: 50 procent meer stroomverbruik in avondpiek hittegolf

Huishoudens hebben tijdens de afgelopen hittegolf flink meer stroom verbruikt dan op koelere dagen door het gebruik van ventilatoren en airco's en doordat koelkasten harder moesten werken. Dat meldt energieleverancier Essent uit Den Bsoch. In de avond was er zelfs een piek van 50 procent meer stroomverbruik. Dat is volgens Essent vooral te verklaren door airconditioners, omdat er daar de afgelopen jaren veel van zijn geïnstalleerd.

Essent vergeleek het netto-elektriciteitsverbruik van klanten op 25 juni, toen het in De Bilt 32 graden werd, met dat op 16 juni, toen het met 23 graden ruim 9 graden koeler was. Essent zegt dat overdag het effect van temperatuur op het verbruik lastiger is te zien, omdat de hoeveelheid zonne-energie die huishoudens zelf opwekken en direct verbruiken sterk varieert. In de avond en nacht speelt zonneproductie nauwelijks nog een rol en is temperatuur de belangrijkste verklaring voor het hogere verbruik.

De energieleverancier zegt dat voor huishoudens met zonnepanelen het slim is om overdag te koelen. Dan wordt eigen gratis opgewekte zonnestroom verbruikt in plaats van die terug te leveren aan het net. Ook voor huishoudens met een dynamisch energietarief loont het om overdag te koelen. In de avond, wanneer de vraag piekt, ligt de inkoopprijs voor stroom vaak hoger en soms veel hoger, aldus Essent.

Daarnaast zorgde de hitte ook voor een piek in de interesse voor nieuwe airco's, zegt Essent. Bij servicepartner Volta NXT van Essent zagen ze in juni een flinke toename bij de aanvragen, ruim 60 procent meer dan een maand eerder.