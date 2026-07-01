Belastingaanslag vanaf 2027 in één overzicht

Vanaf februari 2027 krijgen inwoners van Reusel-De Mierden één gecombineerde belastingaanslag. Hierop staan de afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelasting (OZB) samen vermeld. Dit vervangt de huidige situatie waarin drie aparte aanslagen worden verstuurd. Het doel is om de administratie te vereenvoudigen.

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De verandering in de belastingaanslag gaat in op 25 februari 2027. Vanaf dat moment ontvangen inwoners jaarlijks één aanslagbiljet, dat per post of via de Berichtenbox op MijnOverheid wordt verstuurd. Op het biljet staan alle gemeentelijke belastingen en de WOZ-waarde van de woning overzichtelijk bij elkaar.

De gecombineerde aanslag bevat informatie over drie soorten belastingen. Dit zijn de afvalstoffenheffing, die wordt betaald voor het inzamelen en verwerken van huisvuil, de rioolheffing voor onderhoud en aanleg van het riool en de onroerendezaakbelasting (OZB) die geldt voor eigenaren van woningen en niet-woningen. Daarnaast wordt de WOZ-waarde van het pand vermeld.

Betalen in één keer of gespreid

Inwoners kunnen het verschuldigde bedrag eenvoudig online betalen via iDEAL of een QR-code. Wie liever gespreid betaalt, kan kiezen voor automatische incasso in tien termijnen. Dit is kosteloos en voorkomt betalingsachterstanden. Het instellen van automatische incasso kan via de gemeentelijke website.

In januari 2027 wordt nog één keer een aparte afrekening verstuurd voor de tweede helft van de afvalstoffen- en rioolheffing over 2026. Vanaf februari staan alle kosten voortaan op één biljet. Dit vereenvoudigt de administratie voor zowel de inwoners als de gemeente.

Voor vragen over de nieuwe aanslag kunnen inwoners terecht bij team Belastingen van de gemeente Reusel-De Mierden. Dit kan telefonisch tijdens openingsuren van het gemeentehuis.