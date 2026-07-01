Auto's botsen op nieuwe weg in Oosterhout die net drie kwartier open is

Twee auto's zijn woensdagochtend op elkaar gebotst op de Zomer Eikweg in Oosterhout. Een van de auto's kwam daarbij op de zijkant in de berm terecht. Opvallend is dat het ongeluk gebeurde op een nieuwe weg die pas veertig minuten open was.

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De nieuwe ontsluitingsweg van Everdenberg Oost ging woensdagochtend om half zeven open voor verkeer. Nog geen drie kwartier later gebeurde het ongeluk op de kruising met de Heikantsestraat. De bestuurders van de auto's zijn ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Een rijstrook was tijdelijk dicht voor verkeer.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink