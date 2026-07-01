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PSV zwaait Salah-Eddine definitief uit: speler blijft niet in Eindhoven

Vandaag om 09:09
Anass Salah-Eddine met Ricardo Pepi (archieffoto: ANP)
Anass Salah-Eddine met Ricardo Pepi (archieffoto: ANP)

Anass Salah-Eddine blijft niet bij PSV. De Eindhovense voetbalclub meldt woensdagochtend dat ze definitief afscheid neemt van de vleugelverdediger, die afgelopen seizoen deel uitmaakte van het eerste van PSV.

Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Salah-Eddine werd gehuurd van AS Roma en heeft daar nog een contract. Hij speelde een korte tijd bij PSV, maar werd in die periode een gewaardeerde kracht in de laatste linie van de Eindhovenaren.

Het is onbekend welke stappen hij na zijn afscheid bij PSV gaat zetten. Afgelopen seizoen werd hij Nederlands kampioen met de club. 

Salah-Eddine komt uit voor het Marokkaanse nationale elftal en neemt momenteel dus nog deel aan het WK.

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