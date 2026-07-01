Elshout: vergunning aangevraagd voor 21 appartementen

In Elshout is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van 21 appartementen. Ook wordt de bestaande groenstrook verplaatst, aldus de gemeente Heusden.

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De aanvraag, die op 23 juni 2026 is ingediend, betreft het perceel aan de Monseigneur Muskensstraat met kadastraal nummer K2915. Naast de bouw van de appartementen wordt de groenstrook verplaatst naar een zone die aansluit op het overige groen in de straat.

De vergunning is bij de gemeente geregistreerd onder nummer 2222441. Voorlopig is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken; dat kan pas nadat de gemeente een beslissing heeft genomen over de aanvraag.