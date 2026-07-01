Vergunningsaanvraag in Heusden ingetrokken

Een aanvraag voor het tijdelijk verwijderen van een haag in Vlijmen is ingetrokken.

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De gemeente Heusden heeft bekendgemaakt dat een vergunningsaanvraag met zaaknummer 2212304 is ingetrokken. Het ging om een vergunning voor het tijdelijk verwijderen van een gedeelte van een haag aan de Vlijmense Dijk, ter hoogte van nummer 67.