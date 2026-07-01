Gemeente Heusden weigert vergunningen voor woning en boom

De gemeente Heusden heeft twee vergunningsaanvragen afgewezen. Het gaat om een aanbouw in Vlijmen en het kappen van een boom in Nieuwkuijk.

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De eerste geweigerde aanvraag betreft het vergroten van een woning aan de Borredreef 54 in Vlijmen. De eigenaar wilde een aanbouw realiseren aan de zijkant van het huis. Deze aanvraag is op 1 oktober 2025 gepubliceerd.

Daarnaast is ook een aanvraag voor het kappen van een boom in de eigen tuin aan de Nieuwkuijksestraat 104 in Nieuwkuijk afgewezen. Deze aanvraag werd op 22 april 2026 bekendgemaakt.

Voor beide aanvragen is geen toestemming verleend door de gemeente Heusden.