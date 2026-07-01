Tijdelijke leslokalen gepland bij basisschool in Vlijmen

Bij basisschool De Vijfhoeven in Vlijmen zijn tijdelijke leslokalen aangevraagd. Het gaat om een vergunning voor bouw en afwijken van regels.

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Op 17 juni heeft de gemeente Heusden een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van tijdelijke leslokalen bij basisschool De Vijfhoeven aan de Kuyperlaan 2 in Vlijmen. De vergunningaanvraag omvat zowel een bouwactiviteit als het afwijken van regels in het Omgevingsplan.

De aanvraag staat geregistreerd onder nummer 2221769. Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken, omdat de gemeente eerst een beslissing moet nemen op de aanvraag.