Beslistermijn verlengd voor appartementenplan in Dongen

De gemeente Dongen heeft de beslistermijn verlengd voor de herbestemming van een kantoorgebouw naar twaalf huurappartementen aan de Lage Ham.

Gevonden voor jou

Op 25 juni heeft de gemeente Dongen besloten de termijn voor het beoordelen van een aanvraag te verlengen. Het gaat om een plan om een kantoorgebouw aan de Lage Ham 10 om te bouwen tot twaalf huurappartementen. De oorspronkelijke aanvraag werd op 1 mei ingediend.

Door de verlenging heeft de gemeente meer tijd om de plannen en bijbehorende stukken zorgvuldig te beoordelen. Het project betreft een wijziging in het gebruik van het pand, wat een officiële goedkeuring vereist.