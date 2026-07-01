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Melding vergunningsvrije activiteit in 's Gravenmoer

Vandaag om 09:28

Er is een melding gedaan voor vergunningsvrije activiteiten in 's Gravenmoer.

Gevonden voor jou

Op 7 juni 2026 is een melding ontvangen voor activiteiten op de locatie Tjalk 2 t/m 22 en Klipper 11 t/m 21 in 's Gravenmoer. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000922.

De activiteiten zijn vergunningsvrij, wat betekent dat hiervoor geen officiële toestemming nodig is. Het betreft een dossier met betrekking tot de Elzenweide in 's Gravenmoer, waar zeventien woningen zijn betrokken. Er kan geen bezwaar of reactie worden ingediend vanwege de vrijstelling van vergunningsplicht.

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