Oudenhove krijgt twee nieuwe gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders van Oosterhout hebben besloten om twee extra gehandicaptenparkeerplaatsen te creëren bij appartementencomplexen Vogelzicht en Torenzicht.

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In de wijk Oudenhove in Oosterhout komen twee nieuwe algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze worden aangelegd bij de ingang van de appartementencomplexen Vogelzicht en Torenzicht. De maatregel is genomen vanwege de toenemende vergrijzing in de wijk en de groeiende behoefte aan parkeerplekken voor mensen met een lichamelijke beperking.

De bestaande parkeerdruk in de wijk is laag, waardoor individuele aanvragen voor gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken worden afgewezen. Om de toegankelijkheid van de woonomgeving te verbeteren, heeft de gemeente besloten om het aantal algemene gehandicaptenparkeerplaatsen uit te breiden. De plaatsen worden gemarkeerd met een verkeersbord en een tegel met een rolstoelsymbool.