Definitief besluit parkeervoorziening Sint-Catharinadal Oosterhout

Het definitieve besluit voor een parkeervoorziening op het terrein van Sint-Catharinadal in Oosterhout is vanaf vandaag beschikbaar. Deze vergunning wijkt af van eerdere plannen door aanpassingen in de landschappelijke inrichting en verharding.

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Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout heeft de definitieve vergunning voor de aanleg van een parkeervoorziening op Sint-Catharinadal vastgesteld. Dit besluit ligt vanaf woensdag 1 juli 2026 ter inzage.

De vergunning wijkt op enkele punten af van een eerder verleende vergunning. Zo zijn er veranderingen in hoe de parkeervoorziening in het landschap wordt ingepast en in de soort verharding die zal worden aangebracht.

Belangstellenden kunnen de stukken digitaal bekijken via het officiële publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. Ook is het mogelijk de documenten in te zien op het stadhuis in Oosterhout. Hiervoor is een afspraak nodig.

Het besluit treedt vanaf donderdag 2 juli 2026 in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval wordt de werking van het besluit tijdelijk opgeschort.