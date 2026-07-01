Verordening Wmo Laarbeek aangepast: huishoudelijke hulp in tijd

De gemeente Laarbeek heeft de regels voor huishoudelijke ondersteuning aangepast. Vanaf nu worden alle indicaties uitgedrukt in tijd, gebaseerd op een objectief normenkader. De wijzigingen gaan in op de dag na bekendmaking.

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De verordening maatschappelijke ondersteuning in Laarbeek is gewijzigd. Vanaf nu worden nieuwe aanvragen voor huishoudelijke hulp en verlengingen uitgedrukt in uren, en niet meer op basis van resultaten. Dit gebeurt volgens het Normenkader huishoudelijke ondersteuning, dat bepaalt welke activiteiten en frequenties nodig zijn om een huis schoon en leefbaar te houden.

Dit normenkader, ontwikkeld door bureau HHM, wordt in veel gemeenten gebruikt en is juridisch geaccepteerd. Het houdt rekening met individuele woon- en leefsituaties en beïnvloedingsfactoren zoals gezondheid en gezinssamenstelling. De aanpassing sluit aan bij de Wet maatschappelijke ondersteuning, die zelfredzaamheid en maatwerk benadrukt.

De oude verordening blijft tijdelijk gelden voor lopende beschikkingen. Nieuwe aanvragen worden beoordeeld volgens de aangepaste regels. De gemeenteraad van Laarbeek heeft deze wijzigingen vastgesteld in een openbare vergadering op 18 juni.