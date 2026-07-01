Vergunning voor kabel- en leidingwerkzaamheden in Ossendrecht

Op Langeweg 40 in Ossendrecht is een vergunning verleend voor kabel- en leidingwerk.

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Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben toestemming gegeven voor het uitvoeren van kabel- en leidingwerkzaamheden op Langeweg 40 in Ossendrecht. De vergunning is op 19 juni 2026 verzonden aan de aanvrager.

De werkzaamheden vallen onder nutsvoorzieningen en zorgen ervoor dat ondergrondse infrastructuur, zoals elektriciteit en waterleidingen, wordt aangelegd of onderhouden. Het is een belangrijke stap om de locatie te voorzien van essentiële voorzieningen.