Grond wordt toegepast aan Kooiweg in Hoogerheide

In Hoogerheide is een melding gedaan voor het gebruik van grond aan de Kooiweg. De melding is op 29 juni afgehandeld en er kan geen bezwaar worden gemaakt.

Gevonden voor jou

De melding betreft het toepassen van grond of baggerspecie, waarbij grond of baggerslib wordt gebruikt om bijvoorbeeld iets op te hogen of aan te leggen. Deze activiteit heeft effect op de bodem en het milieu en moet daarom verplicht worden gemeld.

De locatie waar dit plaatsvindt is de Kooiweg in Hoogerheide. De melding heeft het zaaknummer Z2026-00017084 en is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026061901609. Er is geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaar of beroep tegen deze melding.