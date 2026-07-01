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Raadsvergadering in Hoogerheide op 8 juli: agenda bekend
Vandaag om 09:33
Op woensdag 8 juli vindt een openbare raadsvergadering plaats in Hoogerheide. De bijeenkomst begint om half acht ’s avonds in de raadzaal, met onder andere moties over borstkankeronderzoek op de agenda.
De vergadering start met het vaststellen van de agenda en de besluitenlijst van eerdere vergaderingen. Daarna volgen mededelingen en mondelinge vragen die spoedeisend of actueel zijn.
Een belangrijk punt is de motie van verschillende partijen, waaronder CDA en VVD, over borstkankeronderzoek. Ook komen moties aan de orde die niet direct bij de vergadering horen.
De vergadering wordt geleid door voorzitter J.J.C. Adriaansen en eindigt met de sluiting.
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