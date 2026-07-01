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Sanering gemeld aan Rodenweg in Mill
Vandaag om 09:33
De gemeente Land van Cuijk heeft een melding ontvangen voor sanering op twee locaties aan de Rodenweg in Mill.
Het gaat om een melding van saneringsactiviteiten op de adressen Rodenweg 3 en Rodenweg 1 in Mill. Deze melding is op 28 mei 2026 bij de gemeente binnengekomen en heeft DSO-kenmerk 2026052801647 en zaaknummer Z/506344.
Bij vragen over de melding kunnen inwoners contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord. Het zaaknummer moet daarbij worden vermeld.
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