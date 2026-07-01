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Bernheze wijst laadplekken voor elektrische auto's aan
Vandaag om 09:35
De gemeente Bernheze heeft parkeervakken aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen op locaties in Heesch, Nistelrode, Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch.
Op meerdere plekken in Bernheze komen laadplekken voor elektrische auto's. Het gaat om parkeervakken bij laadpalen op strategische locaties in Heesch, Nistelrode, Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch. Deze plekken zijn gekozen in overleg met bewoners om elektrisch rijden toegankelijker te maken.
De laadplekken worden gemarkeerd met verkeersborden en soms wordt groen verwijderd om plaats te maken. Enkele locaties zijn onder andere De Boekweit en Herman Broodstraat in Heesch, Lambertusstraat in Nistelrode en Steen- en Stokstraat in Heeswijk-Dinther. Het besluit treedt over zes weken in werking.
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