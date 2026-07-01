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Beslistermijn verlengd voor monument in Heeswijk-Dinther
Vandaag om 09:35
De gemeente Bernheze heeft de termijn voor een vergunningaanvraag in Heeswijk-Dinther met zes weken verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het gedeeltelijk slopen van een gemeentelijk monument.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten meer tijd nodig te hebben om de aanvraag te beoordelen. De vergunning heeft betrekking op Kameren 5 in Heeswijk-Dinther. De oorspronkelijke verzenddatum van het besluit was 22 juni.
Belangstellenden kunnen de stukken inzien in het gemeentehuis in Heesch. Dit kan uitsluitend op afspraak en tijdens de openingstijden. Meer informatie over de actuele tijden is te vinden op de website van de gemeente Bernheze.
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