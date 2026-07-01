Son en Breugel: aanvraag voor appartementencomplex Houtens II

De gemeente Son en Breugel heeft een aanvraag ontvangen voor de bouw van appartementencomplex Houtens II. De locatie is Houtens ongenummerd, en de aanvraag werd ingediend op 25 juni.

Gevonden voor jou

Het nieuwe appartementencomplex staat gepland aan Houtens ongenummerd in Son en Breugel. Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag voor de omgevingsvergunning ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 08483763651.

De plannen zijn op dit moment niet openbaar en liggen niet ter inzage. Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken; dit kan pas zodra het college een besluit heeft genomen.