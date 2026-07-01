Vergunningsaanvraag medicijnautomaat Ulvenhout ingetrokken

De aanvraag voor het verplaatsen van een medicijnautomaat in Ulvenhout is ingetrokken. Dit betekent dat de behandeling van deze aanvraag is stopgezet.

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De aanvraag betrof een omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een bestaande medicijnautomaat aan Dorpsplein 13D in Ulvenhout. Deze vergunning werd op 25 juni 2026 door de aanvrager ingetrokken.

Bij een omgevingsvergunning vraagt iemand toestemming aan de gemeente om bijvoorbeeld te bouwen, verbouwen of iets aan te leggen. In dit geval is de procedure beëindigd en worden er geen verdere stappen ondernomen.