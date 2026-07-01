Evenement Music and inner peace in Valkenbergpark Breda op 9 juli

Op zondag 9 juli vindt het evenement Music and inner peace plaats in het Valkenbergpark in Breda. Het festival duurt van elf uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds en heeft hiervoor een vergunning gekregen.

Gevonden voor jou

De gemeente Breda heeft een evenementenvergunning verleend voor het festival Music and inner peace in het Valkenbergpark. Het evenement staat gepland voor zondag 9 juli en richt zich op muziek en innerlijke rust. Bezoekers kunnen het festival tussen elf uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds bezoeken.

Wie meer informatie wil over de vergunning kan deze digitaal opvragen via de website van de gemeente Breda. Dit kan door het kenmerk Z2026-004500, de locatie en de omschrijving te vermelden.