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Evenement LedsGo 2026 krijgt vergunning in Teteringen

Vandaag om 09:36

De gemeente heeft een vergunning verleend voor het evenement LedsGo 2026. Het vindt plaats op zaterdag 7 november bij Golfclub De Haenen in Teteringen.

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Het evenement LedsGo 2026 mag doorgaan. De gemeente heeft op 27 juni een evenementenvergunning afgegeven. Het evenement wordt gehouden op zaterdag 7 november, van zes uur tot negen uur ’s avonds, bij Golfclub De Haenen aan de Laan der Continenten 70 in Teteringen.

Meer informatie over de vergunning is digitaal beschikbaar via de website van de gemeente Breda. Vermeld hierbij het kenmerk Z2026-002823, de locatie en de naam van het evenement.

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