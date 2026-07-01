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Omgevingsplan Breda gewijzigd voor bouw van 102 woningen

Vandaag om 09:36

De gemeenteraad van Breda heeft een wijziging van het omgevingsplan vastgesteld. Dit maakt de bouw van maximaal 102 woningen tussen de Aardenhoek en de Tilburgseweg mogelijk.

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In de openbare vergadering van 25 juni 2026 heeft de gemeenteraad van Breda het TAM-omgevingsplan voor Heusdenhout en Klaverhof vastgesteld. Dit is een aanpassing van het bestaande omgevingsplan, inclusief een beeldkwaliteitsplan, om de bouw van maximaal 102 woningen en de verplaatsing van volkstuinen mogelijk te maken.

De wijzigingen waren nodig omdat het plan niet paste binnen de bestaande regels. Het beeldkwaliteitsplan bepaalt onder andere de vorm en uitstraling van de toekomstige bebouwing en inrichting van de openbare ruimte. De stukken zijn vanaf 2 juli 2026 digitaal in te zien via 'Regels op de kaart' of op het Stadskantoor in Breda.

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