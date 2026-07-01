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Exploitatievergunning verleend voor locatie in Breda
Vandaag om 09:36
De burgemeester van Breda heeft een exploitatievergunning verleend voor een locatie aan de Teteringsedijk.
Het gaat om een vergunning voor Teteringsedijk 103 in Breda. De aanvraag valt onder artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het besluit is op 29 juni 2026 verzonden.
Met een exploitatievergunning mag een ondernemer een bepaalde activiteit, zoals een horecagelegenheid of winkel, officieel starten of voortzetten. De vergunning geeft duidelijkheid over de regels waaraan de exploitant moet voldoen.
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