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Omgevingsvergunning aangevraagd voor splitsing bedrijfspand in Budel
Vandaag om 09:38
Voor een bedrijfspand aan de Randweg-Zuid 25 in Budel is een aanvraag ingediend om het pand te splitsen. De gemeente Cranendonck heeft deze aanvraag op 25 juni 2026 ontvangen.
Het gaat om een omgevingsvergunning voor de locatie Randweg-Zuid 25 in Budel. De aanvraag heeft betrekking op een zogenaamde omgevingsplanactiviteit en is geregistreerd onder nummer 498902.
De aanvraag betreft alleen een kennisgeving. Dit betekent dat de plannen niet ter inzage liggen en er geen mogelijkheid is om hier formeel op te reageren.
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