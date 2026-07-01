Terrasvergunning aangevraagd door TAC Horeca in Eindhoven

Horecabedrijf TAC Horeca-exploitatie B.V. in Eindhoven heeft een aanvraag ingediend voor een terrasvergunning aan de Vonderweg.

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Het horecabedrijf TAC Horeca-exploitatie B.V. wil een terras plaatsen bij de gevel van hun zaak aan de Vonderweg 1 in Eindhoven. De aanvraag voor het gebruik van openbare ruimte is op 29 juni 2026 ontvangen.

De gemeente heeft deze aanvraag gepubliceerd, maar de stukken liggen niet ter inzage. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.