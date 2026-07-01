Vergunningsaanvraag voor restauratie boerderij in Soerendonk afgewezen

De gemeente Cranendonck heeft besloten een vergunningsaanvraag voor de restauratie van een boerderij aan de Dorpsstraat in Soerendonk niet verder te behandelen. Het besluit is op 24 juni 2026 genomen.

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Het gaat om een aanvraag met zaaknummer 479348, die gericht was op de restauratie van een boerderij aan Dorpsstraat 12, 6027PG in Soerendonk. De gemeente heeft de aanvraag buiten behandeling gesteld, wat betekent dat deze niet verder wordt behandeld of goedgekeurd.

Het besluit is op 24 juni 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck. Waarom de aanvraag is afgewezen, wordt in het besluit niet vermeld.