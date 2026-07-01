Melding bodemenergiesysteem bij Venetiëstraat in Eindhoven

Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling heeft een melding gedaan voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Venetiëstraat 43 in Eindhoven.

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De gemeente Eindhoven heeft een kennisgeving ontvangen van Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V. Het bedrijf wil een gesloten bodemenergiesysteem aanleggen en in gebruik nemen op de locatie aan de Venetiëstraat 43.

De melding is gedaan op 19 juni 2026 en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit type melding is uitsluitend een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar. Het bijbehorende verzoeknummer is 2026061900092.

Een gesloten bodemenergiesysteem gebruikt de bodem om warmte en koude op te slaan, wat bijvoorbeeld kan dienen voor duurzame verwarming en koeling van gebouwen.