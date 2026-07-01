Omgevingsplan voor busverbinding Eindhoven-Veldhoven vastgesteld

De gemeenteraad van Eindhoven heeft het TAM-omgevingsplan voor de HOV4-busverbinding tussen Eindhoven en Veldhoven goedgekeurd. Het plan bevat maatregelen zoals vrijliggende busbanen, veilige fietsverbindingen en ongelijkvloerse kruisingen.

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Het TAM-omgevingsplan Doorstroming Eindhoven-Veldhoven (HOV4) is op 16 juni vastgesteld en ligt vanaf vandaag tot en met 12 augustus ter inzage. Het plan omvat mobiliteitsmaatregelen die zorgen voor een betere doorstroming en veiligheid, zoals speciaal aangelegde busbanen en kruisingen die voetgangers en fietsers gescheiden houden van ander verkeer.

Het besluit treedt op 30 juli in werking. Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om tot 12 augustus beroep in te stellen bij de Raad van State. Het volledige plan is te bekijken via deze link.