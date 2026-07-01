Vergunning verlengd voor opslagterrein in Eindhoven

De vergunning voor een opslagterrein aan de Van Beethovenlaan in Eindhoven is verlengd. Het terrein blijft afgezet met bouwhekken. Het besluit is op 26 juni verstuurd.

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Het gaat om een vergunning voor het gebruik van openbare ruimte. Het opslagterrein bevindt zich op Van Beethovenlaan 9, 5654EA Eindhoven. Het verzoek om verlenging is beoordeeld en goedgekeurd door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

De verlenging werd bekendgemaakt op 26 juni 2026. Belanghebbenden kunnen nog schriftelijk reageren op dit besluit. Het terrein blijft voorlopig in gebruik zoals eerder vergund.